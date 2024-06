Instagram Ivy Moraes e Arthur Picoli

A ex-BBB Ivy Moraes, de 32 anos, usou as redes sociais no último sábado (22) para fazer uma postagem repleta de momentos íntimos que tem vivenciado ao lado do novo namorado, o professor de educação física, influencer e também ex-BBB Arthur Picoli .





"A gente deu certo", escreveu ela como legenda da postagem, que conta com registros do casal se abraçando, se beijando e trocando carícias. Após a declaração de Ivy , Arthur também veio a público demonstrar o amor pela namorada. "Muito certo", respondeu ele.











Com 30 anos recém-completados na última sexta-feira (21), Picoli escolheu viajar ao Caribe com Ivy para curtir o aniversário. O casal oficializou o namoro em abril deste ano depois de diversas especulações dos fãs que os acompanham nas redes sociais.





Isso porque, antes de confirmarem a relação, eles estavam sendo vistos juntos com frequência em alguns eventos. Arthur é o primeiro ex-BBB com quem Ivy assume namoro. A ex-BBB, no entanto, era noiva de Nandinho Borges, mas o antigo relacionamento chegou ao fim em novembro de 2023.





Já Picoli se envolveu com outras ex-BBBs dentro e fora do reality da Globo. Quando estava confinado no "Big Brother Brasil 2021", o professor de Educação Física viveu um affair com a atriz Carla Diaz . Após o programa, ele também se envolveu com Thais Braz , Viih Tube e Larissa Tomásia.

