Reprodução Instagram Ivy Moraes

Conhecida pelos memes que gerou quando participou do histórico “BBB 20”, Ivy Moraes participa do “AUÊ” , programa de entretenimento do iG Gente, nesta quarta-feira (24), às 12h, no canal do youtube do portal iG.

A influenciadora, que também já integrou o elenco do "Power Couple", vai entregar detalhes dos bastidores da passagem dela na casa mais vigiada do Brasil, além de comentar a atual edição, que está sendo marcada por várias polêmicas dentro e fora do confinamento.

No “Big Brother Brasil 2020”, que ainda era apresentado por Tiago Leifert, Ivy entrou mediante voto popular, ao lado de Daniel Lenhardt. Os dois participaram da “Casa de Vidro”, quadro que inspirou o “Puxadinho”. À época, a ex-BBB mudou todo o jogo da temporada.

Isso porque ela confirmou para as mulheres da casa que elas estavam sendo vítimas de machismo por outros competidores da atração. Fora as informações externas que trouxe, Ivy se destacou pelos memes que protagonizou com Gizelly Bicalho, Marcela Mc Gowan e Mari Gonzalez, atual repórter do “BBB 24”.



Com apresentação de Kadu Brandão , o programa de entretenimento do iG Gente vai repercutir tudo o que aconteceu na semana polêmica do "BBB 24" após a eliminação do pipoca Nizam e do camarote Vinicius Rodrigues .

O "AUÊ "é transmitido ao vivo, às 12h, no canal do YouTube do Portal iG. A retransmissão acontece também nas redes sociais. Além de Kadu Brandão, a atração é comentada pelas repórteres Isabela Fransinelli , Luanda Moraes e Natália Queiroz .

Assista o "AUÊ" com Ivy Moraes: