Reprodução Instagram - 10.1.2023 Gui Araujo, Larissa Tomásia e Arthur Picoli

Convidada para a estreia da terceira temporada do "AUÊ" , atração apresentada pelo colunista e editor Kadu Brandão, Larissa Tomásia, ex-BBB e influenciadora, relembrou a vida amorosa e citou os affairs que vivenciou com outras figuras que já passaram por realities: Gui Araujo, do "De Férias com o Ex", e Arthur Picoli, do "BBB 21".

"Gente, o Gui Araujo beija bem. Ele beija bem, sim. Quando fiquei com ele, não aconteceu nada além disso: a gente só deu uns beijinhos. Me tratou super bem, foi super carinhoso e educado comigo", disse ela, que ainda explicou o motivo de não ter engatado um namoro com ele.





Segundo Tomásia, ela e Araujo não queriam compromisso romântico quando trocaram beijos. No entanto, enfatizou que a amizade entre eles foi mantida. "Foi bom, mas percebi que ele não estava na vibe e eu não estava na vibe também. Depois, viramos amigos", destacou a influenciadora.

Em relação a Arthur Picolli, Tomásia rasgou elogios para o ex-BBB. "Eu e Arthur já ficamos, sim. Ele é gente boa, carinhoso, bonito. O Arthur ele é bonito, rapaz", entregou Larissa, que admitiu estar "solteira" e focada no trabalho em 2024.

Comentou polêmica de Bil Araujo

Amiga próxima de Bil, Larissa Tomásia relembrou da recente polêmica em que o ex-affair de Karol Conka esteve envolvido. Em dezembro de 2023, um paparazzi divulgou uma foto do ex-BBB na qual parte dos testículos dele estava à mostra .

A influenciadora recorda que viu a foto e confrontou o amigo. "Encaminhei para ele e disse: 'Bil, você viu isso aqui?'. Ele respondeu: 'Eu vi, mas fazer o quê se já esta na internet?'", lembra ela, que negou ter se envolvido amorosamente com ele.

"Eu disse: 'Porr*, mano, essas coisas não se posta'. Essas coisas não se posta, porque são as partes íntimas das pessoas. Os paparazzis precisam se ligar nisso. Nós temos uma vida pública, mas porr*, não se posta uma parte íntima da pessoa", afirma.

À época da divulgação da foto, o ex-BBB se pronunciou em entrevista ao colunista Kadu Brandão, editor do iG Gente. "Tamanho não é documento. Quem eu estou ficando nunca reclamou", disse.





Assista a entrevista completa: