Reprodução/Instagram Ex-BBBs Ivy e Arthur Picoli surgem em clima de romance após assumiram namoro

Ivy Moraes e Arthur Picoli apareceram em clima de romance pela primeira vez após assumirem o namoro. O casal está curtindo dias de descanso em Pipa, no Rio Grande do Norte.

Nesta sexta-feira (26), a influenciadora compartilhou vídeos ao lado do amado nos Stories do Instagram.

"Meu amor, você pensando em revoada...", comentou o influenciador. "O meme segue vivíssimo", completou ela.

Ainda nos Stories, o ex-BBB publicou um vídeo da namorada na praia, alimentando cachorros. "No dia do aniversário e tá adestrando os doguinhos na praia. Humilde", legendou ele.

O pedido de namoro aconteceu na quinta-feira (25), no dia em que Ivy completou 32 anos. Vale lembrar que os rumores do relacionamento entre os ex-BBBs começou em março, enquanto eles curtiram um cruzeiro.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp