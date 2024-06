Reprodução Instagram Arthur e Ivy viajam ao Caribe

O ex-BBB e professor de educação física Arthur Picoli completa 30 anos na próxima sexta-feira (21). Para comemorar mais um ano de vida, ele decidiu viajar para o Caribe com a namorada, Ivy Moraes , de 32 , que também já participou do "Big Brother Brasil".





Arthur e Ivy usaram as redes sociais para compartilhar alguns registros do embarque e desembarque. Os ex-BBBs moram em cidades diferentes, mas se encontraram para que pudessem pegar o mesmo voo para curtirem a expedição romântica.





O casal se encontrou em terras mineiras, onde Ivy reside. Arthur mora em São Paulo. O professor optou por ir a Belo Horizonte, Minas Gerais, antes de embarcar para o Caribe. Eles assumiram o relacionamento em abril no "Navio On Board Festival".





Embora sejam ex-BBBs, Arthur e Ivy se conheceram após o programa. Isso porque eles participaram de edições diferentes. Ivy esteve no reality no ano de 2020, enquanto Arthur entrou um ano depois, em 2021, na temporada vencida por Juliette Freire.

Durante o "Big Brother Brasil 2021", Picoli teve um affair com a ex-global Carla Diaz , porém o romance não continuou após o fim do programa. Ivy estava solteira desde novembro, quando colocou um fim no relacionamento de idas e vindas com Nandinho Borges.

