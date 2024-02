Reprodução/Instagram Ivy Moraes abre o jogo sobre samba no pé no Carnaval de SP: 'Vou dar close'

Ivy Moraes está nos preparativos para a estreia desfilando no Carnaval de São Paulo. A ex-BBB 20 foi coroada musa da Barroca Zona Sul e se vê pronta para entrar no Sambódromo do Anhembi.

Com aulas semanais de uma hora e dez minutos, Ivy aposta nos treinos para tentar não fazer feio. "Vocês vão me ver no Anhembi, sim, mas sambando já é uma palavra muito forte. Eu vou dar os meus 'closes', representar muito bem a escola. Estou treinando, samba também, estou aprendendo porque eu não vim de um lugar de samba, apesar de achar lindo", explicou ela.

Ao ter contato com as aulas práticas, a ex-sister enfrenta os desafios do samba. "Estou dando o meu melhor, estou ensaiando, estou treinando, mas eu acho que é uma coisa que leva tempo para ser uma pessoa que domina o samba, porque não é fácil. É de tirar o chapéu para a mulherada que sabe e que tem o samba na ponta do pé".

Ivy também analisou a sua trajetória no Carnaval e promete encarar a avenida novamente. "É um degrau de cada vez, não adianta a gente tentar ocupar um cargo que não nos cabe. A gente ter humildade para começar debaixo e ir subindo aos poucos. Quem sabe um dia ser rainha de bateria", completou.

