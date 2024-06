Reprodução Instagram Anitta

A cantora e compositora Anitta , de 31 anos, fez um balanço da carreira como artista internacional e refletiu sobre saúde mental após ter sido vítima de intolerância religiosa por ser candomblecista. As declarações foram dadas durante a participação dela no "No Corre da Make", exibido na última sexta-feira (21).





Na atração comandada pela ex-BBB, empresária e maquiadora Bianca Andrade, Anitta pontuou que não almeja mais "ser a melhor". Atualmente, a funkeira defende que só quer "ser feliz", mesmo que isso signifique ficar longe do "topo" buscado por tantos outros artistas.





"Teve um momento na minha vida onde eu só trabalhei. Acho que tem que ter um equilíbrio, sabe? Antes eu queria ser a melhor, a maior. Hoje em dia eu não quero ser a maior nem a melhor, eu quero ser feliz", explicou.





"Eu não tô mais disposta a fazer as coisas que necessitam ser feitas para estar no topo. Estar no topo implica e exige várias coisas de mim que eu não estou mais disposta a fazer", acrescentou.





Anitta ainda argumentou que, para alcançar o topo, precisaria expor a rotina "24 horas" em redes sociais como o Instagram, algo que ela não quer mais fazer. "Para ser a artista mais falada, eu tenho que ficar mostrando 24 horas o meu dia no Instagram. Então eu não vou ser a mais falada, porque eu não quero mais mostrar 24 horas do meu dia no meu Instagram", garantiu.





Intolerância religiosa

Candomblecista, Anitta abordou a religião no clipe de "Aceita". Quando divulgou imagens que mostravam as práticas do candomblé, no dia 13 de maio, a cantora passou a ser atacada nas redes sociais e recebeu diversos comentários preconceituosos. Além disso, perdeu mais de 200 mil seguidores nas redes sociais.





Após a polêmica, a funkeira abriu o jogo sobre como tem lidado com isso. "Não estou matando ninguém, envenenando ninguém, acabando com a raça de ninguém. O que eu puder fazer que for verdadeiro meu, vou fazer. Se falar da minha religião vai me afastar, então graças a Deus, que me afaste mesmo. Não quero mais gente desse nível do meu lado", finalizou.

