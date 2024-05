Reprodução Assim como Anitta, veja outros famosos que praticam o candomblé

A cantora Anitta tem assumido há alguns anos o papel de representante da fé candomblecista no mundo dos famosos. Nesta segunda-feira (13), a artista detalhou ainda mais sua relação com os orixás, destacando especialmente a ligação com Lógun Éde. Essa entidade é filho de Oxóssi, o orixá caçador e deus das matas, e de Oxum, a deusa das cachoeiras e da fertilidade. A dedicatória da carioca a fez perder 200 mil seguidores no Instagram, o que ela considera 'limpeza' de público.

Assim como Anitta, outros famosos também assumem o papel representativo de exaltar o candomblé, religião de matriz africana que ainda sofre preconceito e estigmas sociais.

Veja quem são eles:

A cantora Daniela Mercury sempre faz questão de exaltar a cultura afro-brasileira nas suas músicas. Essa prática também incluem os orixás, que já serviram de inspiração para canções e apresentações. No Twitter, Daniela também já saiu em defesa da fé. "O candomblé é uma religião, é preciso ter fé e respeito aos Orixás", dedicou. Reprodução Filha de Gloria Pires e Fábio Jr., Cleo Pires já expôs publicamente que pratica o candomblé. Em 2022, a atriz renovou os votos do matrimônio com Leandro D'Lucca em um terreiro. Reprodução A atriz Isis Valverde é mais discreta quando o assunto é religião, porém já revelou frequentar o candomblé. A artista encontrou a fé de matriz africana em 2014, época em que sofreu um acidente. Em 2019, ela fez uma dedicatória a Iemanjá, orixá que representa o mar. Reprodução O ator Bruno Gagliasso faz questão de deixar claro sua fé pela religião candomblecista. Além de frequentemente aparecer utilizando fio de contas, o artista também dedica publicações exaltando os orixás. Em 2023, ele declarou "Aqui é corpo fechado! Exu e Óxossi", escreveu. Reprodução O cantor Gilberto Gil sempre leva para suas músicas alguma relação com os orixás. Ele faz parte do grupo sacerdotal Obás de Xangô, no Ilê Axé Opó Afonjá, um dos terreiros mais antigos do Brasil. Reprodução Nas redes sociais, a atriz Jessica Ellen deixa claro a fé que pratica. Ela aborda frequentemente as histórias e tradições de matriz-africana perante aos seguidores. A artista iniciou-se na religião em 2016, após ter presenciado uma festa em homenagem a Oxalá. Reprodução O ator Samuel Assis, galã da Globo, também é adepto do candomblé. A história da carreira do artista se relaciona com a fé dele, isso porque Samuel conta que após ter se iniciado na religião, o personagem Ben (Vai na Fé) apareceu na vida dele. Ele já revelou ser filho de Ogum. Reprodução A artista baiana é adepta do candomblé e sempre fala da relação com a religião de matriz africana. Em 2013, ela revelou ser filha de Iansã e Xangô, além de rejeitar os esteriótipos por ser branca e seguir uma doutrina de essência africana. Reprodução