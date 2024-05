Reprodução Anitta diz que procura homem rico para namorar: 'Cansei de sustentar'

Anitta abriu o coração ao revelar o que busca em um relacionamento. Atualmente, a cantora vive um romance sem rótulos com o cantor mexicano Peso Pluma .

Durante a participação no programa All Stars, do RuPaul's Drag Race, a brasileira afirmou que procura um homem rico para se relacionar.

"Procuro um homem que ganhe a mesma coisa ou mais dinheiro que eu, porque eu cansei de sustentar homens", comentou ela.

Arrancando risadas, uma das apresentadoras mandou energias positivas: "Boa sorte com isso".

Em entrevista recente, Anitta entregou que ela e Peso Pluma se "amam muito", mas que prefere não colocar "rótulos" na relação. "Nós nos amamos muito e eu acredito que isso é o que importa. As pessoas têm necessidade de colocar rótulos nas coisas, mas eu gosto de viver a vida e ver o que acontece", declarou ela.

