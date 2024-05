Reprodução Instagram - 13.5.2024 Anitta publica álbum de fotos em centro de candomblé

Candomblecista , a cantora e compositora Anitta , de 31 anos, usou as redes sociais nesta segunda-feira (13) para rebater as críticas preconceituosas que recebeu após postar um álbum de fotos em um centro religioso que frequenta . As imagens publicadas fazem parte do novo clipe dela: "Aceita", faixa do álbum "Funk Generation".





"Perdi 100 mil seguidores depois de anunciar o clipe que vou mostrar minha religião. Laroyê Exu tirando dos meus caminhos tudo que já não me serve mais. Nessa minha nova fase escolhi qualidade e não quantidade. Axé", rebateu após ser vítima de intolerância religiosa .





Antes de receber comentários preconceituosos, Anitta havia compartilhado mais detalhes de Logun Edé, orixá protetor dela. "Eu sou Logun Edé. O grande príncipe herdeiro da raça dos meus pais! Tenho a sensibilidade e a inteligência de minha mãe e a bravura e a esperteza de meu pai. Caçador e pescador, sou minha própria natureza. Sou o único capaz de reunir todos os mundos. Sou o equilíbrio entre os homens e as mulheres", iniciou ela como legenda da postagem.





"Sou cultuado nos axés do Brasil. Com Severiano, ergui, na Bahia, a casa do Kalé Bokum. Com Zezito, minha força chegou ao Rio de Janeiro, onde desembarquei com a Corte Real Ijexá. Estou presente em todos aqueles que reconhecem que sou 'santo menino que velho respeita', como falou Mãe Menininha do Gantois", acrescentou a funkeira.





"Também estou no desafio aos limites. Neste mundo de afrontas, sou o combate à humilhação das pessoas subalternizadas, empobrecidas e constrangidas simplesmente por existirem. Ousadia é meu nome contra os que negam uma vida plena e digna aos jovens pretos. Texto sinopse da Unidos da Tijuca para seu Carnaval 2025 que será dedicado ao orixá", finalizou na legenda da postagem.

