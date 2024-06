Reprodução: Instagram Boca Rosa e Rafa Kalimann eram de lados rivais no BBB 20

A influenciadora Bianca Andrade defendeu Rafa Kalimann das comentários que a atriz sofreu depois de estrear na televisão no papel da vilã Jéssica, no folhetim " Família É Tudo ". Em entrevista concecida ao De Frente com Blogueirinha, Boca Rosa foi perguntada se assistia à novela.

"Pior que não", respondeu a blogueira. Ela ainda se questionou do deboche da entrevitadora e questionou: "Por que você está rindo? Eu adoro ela, tá?! No 'Big Brother' a gente não se amava não, mas agora a gente se gosta e acho ela muito legal", revelou.

"Falaram que ela está indo muito bem [...] É que internet é fogo, não pode ver a garota realizando o sonho que a galera quer falar que está ruim, que está isso, que está aquilo. Sei como é que é", defendeu Andrade.

Bianca Andrade e Rafa Kalimann protagonizaram uma das discussões mais relembradas do BBB 20. A dona da marca de maquiagem e a atriz global já possuiam intrigas antes de entrarem na Casa Mais Vigiada do Brasil e, quando foram para o reality, a relação não melhorou. Enquanto Boca Rosa foi a quinta eliminada da edição, Kalimann chegou à final e terminou no programa com o título de vice-campeã.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.