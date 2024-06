Reprodução Instagram - 14.6.2024 Yuri Bonotto, bombeiro do programa "Eliana"

Visto nas telinhas do SBT como o bombeiro do programa “Eliana”, Yuri Bonotto, de 33 anos, tem recebido propostas para trabalhar como garoto de programa. Além da atuação na TV, ele vende conteúdos adultos em plataformas como OnlyFans e Privacy.



Segundo Bonotto, já chegaram a ofertar mais de R$ 50 mil para que ele se prostituísse e fizesse sexo com outro homem. O bombeiro de Eliana ainda falou sobre as pessoas confundirem a profissão dele e pedirem que ele se prostitua. As declarações foram dadas em entrevista à “Quem”.



“Um cara chegou a me oferecer R$ 50 mil. Não faria [programa] por dinheiro nenhum do mundo. Até mesmo se uma mulher me oferecesse essa quantia e eu estivesse solteiro. Chega a ser ofensivo esse tipo de proposta”, afirmou.



“Não entendo por que tem gente que acha que quem vende fotos sensuais faz programas. Plataforma de conteúdo é trabalho como qualquer um”, completou ele, que recentemente se despediu de Eliana.



A apresentadora sairá do SBT e os rumores é de que seja contratada pela Globo. O último programa comandado por ela já foi gravado. Aos domingos, Celso Portiolli assume o espaço deixado pela loira na grade da emissora de Silvio Santos.

