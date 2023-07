Reprodução Instagram - 17.07.2023 Eliana

A apresentadora Eliana Michaelichen está de férias e compartilhou com os seguidores alguns registros da viagem que fez a Portugal nesta segunda-feira (17). De acordo com ela, o período de descanso durará 10 dias.



“Os nossos 10 dias de férias começaram. Só motivos para agradecer. Quem quer acompanhar esta viagem comigo? Conto nos stories”, escreveu ela na legenda da publicação que acompanha o álbum de fotos publicado.



A primeira foto é da apresentadora tomando um banho de banheira. As outras mostram as decorações do hotel em que ela está hospedada e também as paisagens de Portugal.



Na semana passada, Eliana chocou os telespectadores quando apareceu durante o horário nobre da Globo, emissora concorrente do SBT. Em uma entrevista ao “Jornal Nacional”, a apresentadora explicou o motivo do aparecimento que fez na Rede e detalhou a próxima participação no canal .

Confira as fotos publicadas por Eliana:





+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente