Reprodução/Instagram Nahim morre em São Paulo





O cantor Nahim Jorge Elias Júnior, conhecido artisticamente como Nahim, faleceu na manhã desta quinta-feira (13) em Taboão da Serra, região metropolitana de São Paulo. A assessoria do artista confirmou a notícia ao iG Gente.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o caso será inicialmente tratado como morte suspeita. Natural de Miguelópolis, no interior paulista, Nahim alcançou fama nos anos 80, marcando presença em programas de auditório e se destacando como grande vencedor do quadro "Qual É a Música?", do Programa Silvio Santos, no SBT.

Carreira

O cantor atingiu notoriedade nacional com sucessos como “Dá Coração", "Coração de Melão" e "Taka Taka". Durante esse período, lançou seu primeiro álbum em português.

Ao longo de sua trajetória, lançou mais de 14 discos e 86 músicas. Nahim também participou de diversos programas televisivos, incluindo o reality show "A Fazenda", da TV Record. Em abril de 2019, ele foi preso por violar uma medida protetiva contra sua ex-esposa. Em 2020, Nahim tentou ingressar na política, candidatando-se a vereador por São Paulo, mas não foi eleito.