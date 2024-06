Reprodução Instagram - 13.6.2024 Andreia Andrade é ex-esposa de Nahim

A empresária Andreia Andrade, ex-mulher de Nahim, veio a público se pronunciar nas redes sociais após a morte do ex-marido. O cantor morreu nesta quinta-feira (13), em Taboão da Serra, em São Paulo. A morte é considerada suspeita.



“É com muito pesar que eu venho aqui confirmar o falecimento do Nahim. Estou muito em choque. E realmente eu não estou em condições de atender ligações, ou responder mensagens”, iniciou ela, que esteve ao lado de Nahim durante o “Power Couple Brasil 6”.



“Sim, infelizmente, hoje, 13 de junho de 2024, eu informo o falecimento do Nahim”, enfatizou. Segundo autoridades, Nahim teria caído de uma escada, porém a morte continua sendo considerada suspeita.



Andréia ainda garantiu aos fãs que voltaria com mais informações sobre o velório. “Mais tarde, eu vou passar as notas com velório, vou passar todas as informações aqui. Mas não estou em condições de atender todas as ligações no momento”, finalizou.



Separação

Nahim e Andreia Andrade colocaram um fim no casamento em outubro de 2023. “Nosso casamento chegou ao fim. Não teve briga, mágoas, traumas... A gente conseguiu enxergar que esse era o melhor caminho, e vamos deixar de ser um casal do mesmo jeito que fomos um dia: com muito amor, respeito e amizade", dizia a nota.

