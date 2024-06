Reprodução/Instagram De micro biquíni, atriz Deborah Secco renova o bronzeado na praia

Deborah Secco aproveitou um espacinho na agenda nesta quinta-feira (13) para renovar o bronzeado. A atriz publicou registros do momento de lazer nos Stories do Instagram.

Em um dos cliques, Deborah aparece estirada sobre uma canga tomando sol. Ela usa um micro biquíni preto, viseira da mesma cor e óculos escuros.

Em outra foto, a artista ainda mostra a visão para o mar. Veja as imagens a seguir:

Deborah Secco aproveita folga na agenda para renovar o bronzeado Reprodução/Instagram Atriz escolheu micro biquíni preto para tomar sol Reprodução/Instagram

