Reprodução/Instagram Eliana confirma que vai para a Globo

Neste sábado (8), a apresentadora Eliana abordou pela primeira vez os rumores sobre sua possível mudança para a TV Globo. No Instagram, ela agradeceu um seguidor que lhe desejou "boa sorte" nos novos desafios.

"Eliana, que você tenha muito sucesso na TV Globo. Chegou o seu momento, loira. Novos desafios. Você vai brilhar muito!", escreveu o fã. A apresentadora respondeu "muito obrigada" e adicionou um coração. A interação foi notada pelo F5, da Folha de S.Paulo.

Em abril, Eliana revelou que permaneceria no SBT apenas até junho. As assessorias da apresentadora e da emissora confirmaram que o término do contrato foi "mútuo e amigável". Após 15 anos na emissora paulista, Eliana declarou que "era o momento de uma nova fase com outros desafios profissionais".

O último programa de Eliana no SBT será exibido em 30 de junho. Ela iniciou sua carreira na emissora em 1991, descoberta por Silvio Santos. Tornou-se apresentadora infantil e, sete anos depois, em 1998, mudou-se para a Record. Retornou ao SBT em 2009. Segundo o F5, Eliana será anunciada como a nova contratada da Globo em julho.