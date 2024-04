Reprodução/redes sociais Yuri Bonotto tem apostado nos fetiches dos seus seguidores

O Bombeiro do programa Eliana pegou seus seguidores de surpresa na última sexta-feira (26) com o produto que estaria vendendo. O modelo Yuri Bonotto anunciou que está apostando em um novo mercado e vai vender os pelos de suas axilas.



O investimento no fetiche dos seus seguidores não é do nada. Ele compartilhou uma enquete para saber se os seus admiradores estariam interessados na proposta. Na enquete, 75% dos votos foram a favor da venda.

Mas o que mais surpreendeu foi o valor anunciado pelo modelo. Um fã estaria empenhado em conquistar o 'produto' e disse estar disposto a pagar R$ 1 mil.

No print divulgado pelo Bombeiro da Eliana, o seguidor escreve: "Nossa, que delícia esses pelos no sovaco! Se eu te mandar R$ 1 mil, você corta um pedaço e me manda?"

Sem pensar muito, o modelo mostrou um print do comprovante de pagamento e um vídeo dele raspando os pelos e enviando o produto para o seguidor. Ele disse: "Já estou no quarto, porque esse seguidor me mandou agora que ele quer comprar um pedacinho do pelo do meu sovaco. Vou vender. Quem falou que não vende, problema. R$ 1 mil por um pelinho? Vou tirar agora".

Fim do programa da Eliana

A apresentadora Eliana confirmou sua saída do SBT no dia 1º de abril. Segundo a loira, foi um acordo mútuo entre ela e a emissora. Eliana deverá ficar à frente do programa até junho deste ano. A saída marca o fim de uma carreira de 15 anos na emissora.

