Reprodução Instagram - 12.6.2024 Virginia mostra barriga de 7 mes; Influencer posa ao lado de Zé Felipe

A influenciadora, apresentadora e youtuber Virginia Fonseca, de 25 anos, usou as redes sociais na última terça-feira (11) para mostrar aos seguidores o tamanho da barriga dela. Grávida pela terceira vez, ela está à espera do primeiro menino, que se chamará José Leonardo.





Em registros nos quais aparece ao lado do marido, Zé Felipe, no banheiro da mansão do casal, Virginia mostrou o crescimento abdominal durante o sétimo mês da gravidez. Nas fotos, a nora de Leonardo e Poliana Rocha aparece de lingerie preta.





Ainda na terça-feira (11), antes de mostrar a barriga de sete meses, a influenciadora adiantou as comemorações para o Dia dos Namorados (12). Por meio do Instagram, a nova apresentadora da grade do SBT fez uma homenagem ao amado, com quem teve Maria Alice, de 3 anos, e Maria Flor, de 1.





"Dia dos Namorados amanhã, e eu sou feliz demais por ter você como meu eterno namorado. Construímos uma história e uma família linda em menos de quatro anos juntos e sou muito grata a Deus por ter conhecido minha alma gêmea tão rápido assim", escreveu ela.

