Virgínia Fonseca e Zé Felipe surpreenderam os seguidores ao reveleram nesta terça-feira (20) o sexo do terceiro bebê que esperam. Os dois estão à espera de um menino e o caçula se chamará José Leonardo. O jovem casal já tem Maria Alice, de 2 anos, e Maria Flor, 1 ano, e anunciou em janeiro deste ano a terceira gravidez. Luzes, confetes e fumaça azul preencheram o ambiente.

A própria influenciadora digital recorreu ao misticismo para tentar descobrir o sexo do bebê , realizando uma simpatia com um garfo e uma colher - os talheres foram escondidos embaixo de almofadas; caso a empresária sentasse na almofada que escondia o garfo, significaria que o bebê seria um menino, e se acertasse na colher, significaria que teria outra menina. Ela se sentou na almofada com o garfo, indicando que o bebê seria menino.





Os seguidores também apostarem em um menino desde o início da gravidez. Nesta terça, Virginia divulgou o resultado de uma enquete que fez em suas redes: 1.549.691 pessoas votaram que o bebê seria menino; 481.565 votaram que seria menina.





Na última segunda-feira (20), Virginia mostrou a preparação da festa de chá revelação , que aconteceu em Goiânia, na Fazenda Talismã, que pertence à família. Ela compartilhou os registros nos Stories do Instagram. "A estrutura para o chá revelação está sendo montada desde ontem", escreveu na legenda da primeira postagem.

A influenciadora mostrou que a festa contou um karaokê para interagirem e se divertirem. "Tudo ajeitadinho", comentou.

Sobre a estrutura que foi montada na parte aberta da fazenda, Virgínia revelou que ela será necessária por conta do tempo na região. "Vocês estão vendo o tempo?… Não sei se vai ter chuva ou Sol... Olha o tamanho... A galera toda trabalhando", disse registrando o céu nublado e mostrando um pouco mais da estrutura.

