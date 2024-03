Fotos: Rogerio Pallatta Coletiva de imprensa do programa 'Sabadou com Virginia'

A influenciadora Virginia Fonseca vai comandar um programa aos sábados no SBT. O "Sabadou com Virginia" é a nova aposta da emissora e promete unir a legião de fãs de uma das maiores influenciadoras do Brasil com o público assíduo do tradicional canal aberto.



Virginia, Lucas Guedez e o diretor da atração, João Mesquita, revelaram algumas novidades antes da estreia do primeiro episódio do "Sabadou", que chegará na televisão no dia 6 de abril, às 22h15.





Com atrações musicais, plateia e quadros interativos, Virginia inicia a carreira na televisão após conquistar milhares de fãs na internet. Em primeira mão, Virginia contou que Leonardo, Poliana e Zé Felipe serão os primeiros convidados da atração.

E a musa da web chega com a liberdade de não se preocupar com a audiência, fator determinante em emissoras para que o programa siga com bom espaço na grade. É o que garante João Mesquita, diretor do programa.

"Sequer falamos sobre audiência do programa. Está vindo do zero. Queremos fazer um programa que a família goste. Naturalmente a audiência e os anunciantes virão", opinou João Mesquita, que também dirige o "The Noite com Danilo Gentili".

Ao ser perguntada da possível rivalidade com o programa "Altas Horas", do apresentador Serginho Groismann, Virginia desmentiu e reconheceu o talento do veterano nas noites de sábado da TV Globo. "Serginho é maravilhoso. Não tem competição e nunca vai existir. Ele já é consolidado", defendeu ela.

"O Sabadou não é um programa pautado no concorrente. O nosso programa foi feito de uma forma pé no chão. Não estamos inventando a roda. Estamos fazendo algo legal. Estamos muito felizes com o resultado do primeiro episódio que gravamos", disse Mesquita.

Uma das ideias da direção do programa é trazer a amizade entre Virginia e Lucas Guedez para o programa semanal. O influenciador terá um quadro na atração chamado "Quem Nunca", no qual Guedez entrevista as pessoas na rua e aborda temas gerais, como dificuldades da vida.

Os bastidores do Sabadou com Virginia servirão para alimentar o programa nas redes sociais, fazendo a ponte entre os seguidores da influenciadora com o público do SBT. Virginia também expressou o amor pelo SBT enquanto emissora e contou que estar na casa de Silvio Santos foi crucial para aceitar a proposta feita pelo canal.

Em relação às influências da blogueira, ela se inspira em Sabrina Sato no que diz respeito a programas semanais com plateia. Além da apresentadora, Virginia elogiou o sogro Leonardo e disse que almeja a carreira do cantor sertanejo. "Se algum dia eu conseguir ser um pouquinho do que ele é depois dos 40 anos de carreira, eu já estou satisfeita", se emocionou ela.





O diretor do "Sabadou com Virginia" também contou em primeira mão que a atração ajudará o público com questões financeiras no quadro "Quem Nunca". No episódio de estreia, por exemplo, o tema será de perrengues financeiros com a participação da empresária Natalia Arcuri.

Maternidade e TV

Em fevereiro de 2024, Virginia anunciou nas redes sociais que está grávida do terceiro filho. Sobre conciliar a maternidade com o trabalho na televisão, a influenciadora revelou que a produção tentará adiantar ao máximo as gravações para que o público não fique sem o "Sabadou com Virginia".

A partir de agosto, Virginia não conseguirá viajar de avião para gravar os programas. Então, a produção reestruturou a rotina de gravação para que tudo ocorresse da melhor maneira.

"A gente vai ter programa inédito até o nascimento do terceiro filho da Virginia", disse João Mesquita. O diretor também revelou que terá um quadro direcionado à maternidade chamado "A mãe tá on".

"Quando me falaram que o programa seria no sábado, eu fiquei super empolgada. Eu não esperava. Estou feliz", comemorou a influenciadora.

O diretor da atração minimizou a diferença entre a internet e o público do sofá da emissora. Para ele, "Sabadou com Virginia" é um programa para aqueles que já acompanham a grade do canal.

