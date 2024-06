Reprodução/Instagram Virginia Fonseca cai na risada ao descobrir que Zé Felipe deu calote em garotas de programa

Virginia Fonseca caiu na risada ao descobrir detalhes do passado do marido, Zé Felipe. A influenciadora fez o cantor contar aos seguidores de quando ele deu um calote em garotas de programa na época em que era solteiro.

"Estávamos conversando sobre o passado, né, amor? Conta pra gente um pouco do seu", disparou Virginia. "O que você quer saber?", perguntou o filho de Leonardo. "Da história que eu descobri recentemente", respondeu a influenciadora.

Zé Felipe começou: "Pode falar do puteiro? Carregamos quatro amigas e não tínhamos dinheiro para pagar. Deu um rolo, elas queriam bater na gente".

Rindo da história, Virginia acrescentou: "Elas ameaçaram [contar] que estava 'na-na-nam' com o filho do Léo. Que humilhação! Foi lá, pegou as amigas, levou no apartamento, fez o que tinha que fazer e depois não tinha dinheiro para pagar. Se toca, Zé".

🚨FAMOSOS: Virgínia expõe que Zé Felipe já foi para um puteiro, chamou quatro garotas de programa e não tinha dinheiro para pagá-las. #agrandeconquista #SaoJoãoDaThay pic.twitter.com/Jt2QKkqZ59 — GossipMaceió (@tavynhomcz) June 9, 2024

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp