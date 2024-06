Eliezer e Viih Tube se conheceram em maio de 2022 e, em menos de um ano, tiveram a filha Lua. Em março de 2023, os dois se casaram no civil e diariamente postam a rotina de criação da filha. Reprodução: Instagram

Após o término conturbado com Sérgio Ramos, a cantora começou a se relacionar em 2022 com o jogador Yuri Lima. Em 2024, Iza anunciou a grávidez de seu primeiro filho, fruto da relação com o atleta. Reprodução: Instagram