Reprodução/Instagram Deolane Bezerra publicou fotos de maiô durante passeio de lancha nesta segunda-feira (10)

Deolane Bezerra curtiu um passeio de lancha na segunda-feira (10). Na ocasião, a advogada e influenciadora posou para a foto empinando o bumbum e brincou com os internautas.



"Tô precisando engajar", disse ela, contando que o clique de costas renderia curtidas no Instagram. No registro, ela usa um maiô branco.

Nos comentários, internautas rasgaram elogios a Deolane. "Ela faz o engajamento dela, porque ela pode", disparou uma seguidora. "Um corpo é um corpo", escreveu outra. "Quando você partir, deixa esse corpão de herança para mim?", pediu uma terceira.

Deolane Bezerra empina o bumbum em foto de maiô e brinca: 'Tô precisando engajar' Reprodução/Instagram Advogada esbanjou boa forma em cliques Reprodução/Instagram Deolane curtiu um passeio de lancha nesta segunda-feira (10) Reprodução/Instagram A ex-A Fazenda compartilhou registros descontraídos Reprodução/Instagram Deolane se divertiu nas postagens Reprodução/Instagram A influenciadora usava um maiô branco com bordados Reprodução/Instagram

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp