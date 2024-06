Reprodução/Instagram Pedro Scooby registra foto de Cíntia Dicker com fio-dental de renda enquanto observa o céu

Pedro Scooby publicou uma foto da esposa, Cíntia Dicker, em que ela aparece usando apenas sutiã e calcinha fio-dental de renda enquanto observa o céu. O registro foi compartilhado nas redes sociais do surfista nesta segunda-feira (10).



"Eu, ela e as estrelas", escreveu ele.

Pouco antes, Scooby mostrou que ele e a mulher tiveram uma noite romântica. Ela preparou uma surpresa para o surfista, com direito a jantar a luz de velas.

"Gente, ela não existe. Olha isso! Meu amor, que demais. Você é a coisa mais linda desse mundo. Com bilhetinho e tudo. Ainda tem sobremesa, tá? Fondue a noite toda", disse Scooby.

Ele e Cíntia Dicker estão juntos desde 2020 e são pais de Aurora, de 1 ano.

