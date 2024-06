Reprodução/Instagram Virginia Fonseca diz que bumbum cresceu 'mais que a barriga' na terceira gravidez

Virginia Fonseca ficou perplexa ao descobrir que suas medidas mudaram durante a terceira gestação. À espera de José Leonardo, fruto do casamento com Zé Felipe, a influenciadora soube que o bumbum cresceu 20 centímetros nos últimos meses. "Mais que a barriga", disse ela, chocada.

Reprodução/Instagram Influenciadora ficou chocada ao descobrir as novas medidas

"Gente, minha bunda, desde o início da gestação, aumentou 20 centímetros! A bunda cresceu mais que a barriga! Qual a chance?", disparou Virginia, em vídeo publicado nos Stories do Instagram.

No último sábado (8), a empresária celebrou a entrada na 28ª semana de gestação. José Leonardo deve nascer por volta de setembro. Ele é o primeiro filho homem de Virginia e Zé Felipe, que já são pais de Maria Alice, de 3 anos, e Maria Flor, de 1.

