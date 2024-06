Reprodução/Instagram Quem são os padrinhos de Mavie, filha de Neymar e Bruna Biancardi

O jogador Neymar Jr e a influenciadora Bruna Biancardi compartilharam no último sábado (8) as fotos do batizado da filha Mavie . Entretanto, internautas começaram a questionar sobre a saúde da pequena, que completou oito meses de vida.



De acordo com os comentários nas fotos da cerimônia em uma fanpage da pequena, Mavie aparece sempre com a língua para fora. Algumas páginas de fãs dedicadas a Bruna Biancardi no Instagram também fizeram apontamentos sobre o suposto problema de saúde de Mavie.

Uma seguidora afirmou: "Essa menina tem algum problema? Não é normal essa boquinha aberta, língua para fora". Uma segunda diz: "Ela e lindíssima, mas por que ela está sempre com linguinha para fora?".

Em abril deste ano, aos seis meses , a pequena foi submetida a uma pequena intervenção cirúrgica no freio da língua. A influenciadora utilizou as redes sociais para tranquilizar os fãs, e afirmou que se tratava de um procedimento normal, que muitas crianças passam pelo mesmo tipo de intervenção cirúrgica.

"Estou vendo que saiu em alguns lugares o procedimento que a Mavie fez do freio da língua. Uma coisa normal, vários bebês fazem isso, inclusive na hora que nascem. Quando nascem, depois de umas horinhas, vê que tem o freio da língua, a linguinha presa e já fazem”, explicou Bruna .

A influenciadora garantiu o bem-estar da filha na época: "Eu ia comentar sobre isso, chamar profissionais que estão envolvidos para informar vocês do que se trata. Era um assunto que eu não fazia noção da importância de ter uma fono na hora do parto. Queria contar mais para frente, quando passasse, mas não vou fazer isso. Estou cansada desses abutres da internet. Mais um assunto que não vou falar aqui, mas queria falar que é uma coisa normal”.

