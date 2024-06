Reprodução Ana Hickmann rasga o verbo após acusação de Alexandre Correa; entenda

A apresentadora Ana Hickmann se manifestou neste domingo (9) após ser acusada de barrar a comunicação do ex-marido Alexandre Correa com o filho Alezinho, de 10 anos. O ex-casal vive uma batalha judicial envolvendo questões de agressão física, abuso patrimonial e guarda do herdeiro.

Através dos Stories do Instagram, Ana Hickmann se pronunciou sem citar nominalmente o ex-marido.

"Se você é pai, quer falar com seu filho por WhatsApp, basta presenteá-lo com um telefone celular novo. Ou tenha educação e aguarde o conserto do aparelho que a mãe comprou. Contato por telefone provisório com chip e ligação a vontade é COMUNICAÇÃO! Fica a dica para quem não paga NADA e não visita o filho como deveria", criticou a apresentadora.

A publicação acontece três dias após Hickmann ser acusada publicamente de atrapalhar o contato do filho com o pai. Nas manifestações de Correa, ele também alega que o herdeiro está sofrendo alienação parental.

"Na segunda-feira, o Alexandre me passou que ele havia quebrado o celular dele. Posto isso, disse que a mãe deu a ele um iPhone 15. Passou segunda, terça, quarta, quinta e sexta até o momento, eu todos os dias pedindo através do meu filho para que ele solicitasse a mãe que instalasse o WhatsApp no seu telefone e simplesmente a mãe não instala", reclamou em um vídeo publicado no Instagram.

"Eu estou há 5 dias sem ver o rosto do meu filho diante de uma ferramenta chamada WhatsApp que qualquer pessoa, da mais humilde a mais rica, possui em seu celular. Isso é um absurdo, caracteriza alienação parental clássica. Eu estou sendo privado de ver o rosto do meu filho através de uma videochamada e tem mais, nem o facetime do telefone está funcionando", completou.