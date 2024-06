Reprodução: Instagram Neymar Jr e Mavie

O jogador Neymar Jr, atual atacante do Al-Hilal, da Arábia Saudita, publicou no último domingo (9) fotos da festa de comemoração ao batizado de Mavie, filha do atleta com a influenciadora Bruna Biancardi.

Nas fotos postadas pelo atacante, Mavie aparece vestida de branco, assim como o pai e a mãe. Além disso, familiares de Neymar também compareceram ao batizado da primogênita do ex-casal.

Na seção de comentários, amigos do atleta aclamaram o momento divulgado. "Deus esteja sempre com sua princesa!", desejou o cantor Thiaguinho. "Desejo o melhor de Deus pra vida dessa princesa", disse Wagner Tenorio.

"Que Deus siga abençoando essa família e a vida da Mavie", acrescentou Gabriel Queiroz. "[Ela é] muito a sua cara irmão, Deus abençoe", opinou Dede Vital. "Que coisa linda", elogiou Edivando Junior.

