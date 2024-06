Reprodução/Instagram Quem são os padrinhos de Mavie, filha de Neymar e Bruna Biancardi

No sábado (8), Neymar e Bruna Biancardi realizaram o batizado da filha, Mavie, de oito meses de idade. A cerimônia aconteceu em Cotia, no interior de São Paulo. Os pais mostraram detalhes do evento nas redes sociais ( veja aqui ).



Os escolhidos para serem padrinhos da pequena foram Hanna Carvalho e Leo Venditto. Conheça-os abaixo:



Quem é Hanna Carvalho

A madrinha de Mavie, Hanna Carvalho, é amiga de Bruna Biancardi e trabalha com marketing e comunicação. As duas são tão próximas que o batizado da filha de Hanna, Marina, foi realizado em conjunto com o de Mavie. Biancardi, inclusive, foi escolhida para ser madrinha da pequena.

Hanna publicou uma homenagem à comadre. Nas redes sociais, ela exibiu uma foto de Marina com Bruna e o padrinho. "Padrinhos da Marina. Tenho certeza que se um dia eu precisar deles, não vão medir esforços em me ajudar! Obrigada por cuidarem dela bem antes mesmo de ela nascer".

Quem é Leo Venditto

Leo Venditto é amigo em comum de Neymar e Bruna e foi ele, inclusive, quem apresentou o ex-casal. No ano passado, ele comemorou o convite para ser padrinho da bebê, fruto da relação dos amigos. "Momento em que recebi o melhor convite da minha vida! Dindo já ama muito e vai cuidar como nunca dessa pequena. Amo muito vocês três", escreveu nas redes sociais.

