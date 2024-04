Reprodução/Instagram 05.04.2024 A influenciadora falou a respeito da internet e a falta de vontade de postar o dia a dia após críticas





A influenciadora Bruna Biancardi desabafou com os seguidores nesta sexta-feira (05) após se afastar das redes sociais.

“Vou dividir aqui com vocês algumas coisas, porque é o que sinto… arei de compartilhar muitas coisas aqui pela chatice que é compartilhar as coisas na internet, sinceramente", iniciou ela.

"E aí acabei deixando de compartilhar tudo. Mas quero voltar aos poucos, se possível, se me deixarem, a compartilhar algumas coisas. […] Tentando não ligar para o resto", justificou.

“Porque falo X, vira Y. Não falo nada, falei tal coisa. É sempre assim. Mas é isso, né? Quero mostrar para vocês”, desabafou Biancardi.

Recentemente, Bruna Biancardi apareceu ao lado de Neymar em um vídeo gravado pelo jogador.



"E aí, ela volta a me seguir?”, perguntou ele para os seguidores. Então, Neymar colocou as opções “Sim, a paz reinou” e “não, vamos para rivalidade” como respostas para a enquete.



