A família do jogador Neymar Jr parece estar bem a par do projeto de privatização das praias brasileiras. E não é para menos. Após o jogador de futebol defender a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 3/2022 , a "PEC das Praias", internautas relembraram que a irmã, Rafaella Santos, virou notícia após ter comprado cinco hectares de terras em Atins, Barreirinhas, no Maranhão, em janeiro deste ano.

Mas A Irmã do Neymar Já Comprou então 5 HECTARES de Terras no Maranhão para Construir um Resort NA PRAIA?

Segundo informações do site "Na Mira", a loira teria negociado com o corretor de imóveis Jaiton Batista, que estava em viagem em São Paulo no momento em que fechou com a influenciadora. O objetivo é construir um resort privado para ela aproveitar com a família e amigos.

Em uma entrevista ao "PodCats", Rafaella rebateu as críticas que recebe por sua ostentação: "Sempre é 'é muito fácil ser irmã do Neymar, ter acesso e comprar tudo', e não é assim. Dinheiro não compra felicidade. Dinheiro não compra amigos. Até compra, mas não aqueles de verdade, mas aqueles que são convenientes a algumas situações. Dinheiro compra algumas coisas, mas não compra sua paz".

Neymar Jr e a PEC 3/2022

O jogador, recentemente, se tornou o garoto-propaganda do “Rota Due Caribe Brasileiro”, um megaempreendimento de condomínios, com cerca de 30 propriedades, em um trecho contínuo de 100 km entre os litorais de Pernambuco e Alagoas. O valor aproximado do supercondomínio é de R$ 7,5 bilhões.

Nas publicidades feitas por Neymar, ele incetiva o condomínio e escreve: "Estou junto com a Due na criação da ‘Rota Due Caribe Brasileiro’. Vamos transformar o litoral nordestino e trazer muito desenvolvimento social e econômico para a região. Em breve, mais novidades”.

Entretanto, a construção se situa à beira-mar, o que gerou grande debate na internet com a possibilidade da privatização das praias e o aceite da PEC 3/2022.

A proposta de emenda transfere a propriedade dos terrenos do litoral brasileiro da União para estados, municípios e proprietários privados. Com relatoria do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), a PEC tira o litoral brasileiro do domínio da Marinha, sendo transferida mediante a pagamento para terceiros.

A PEC foi aprovada na Câmara dos Deputados em fevereiro de 2022 e seguiu para o Senado. Porém, o projeto ficou parado na CCJ do Senado desde agosto de 2023. No dia 27 de maio, a PEC foi discutida em uma audiência pública na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado.

A atriz Luana Piovani , junto com outros influenciadores e ambientalistas, iniciou uma campanha nas redes sociais contra a PEC 03/2022. As farpas começaram na terça-feira (28), quando a atriz comentou que lamenta que os filhos tenham o jogador como ídolo.

Na última quinta-feira (30), a situação aumentou, quando a artista publicou uma série de vídeos pedindo que as pessoas se posicionassem contra a privatização das praias e criticando Neymar duramente. Ela afirmou que Neymar não é um ídolo, além de criticar o caráter de brasileiro.

Na tarde de quinta-feira, Neymar respondeu às críticas de Luana Piovani em uma série de vídeos nos Stories do Instagram, utilizando palavras fortes e palavrões. "Acho que abriram a porta do hospício. Soltaram uma louca que não solta meu nome da boca. Quem trabalha no hospício aí em que ela estava, por favor vá atrás, que ela está complicada. Acho que ela quer alguma coisa comigo, não é possível. Não tira meu nome da boca. Quer ser famosa? Seu tempo já foi. Era uma ótima atriz. Não tenho nada para falar de você, mas agora é enfiar um sapato na tua boca porque só fala merda", afirmou o jogador.

