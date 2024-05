Reprodução/Instagram Bruna Biancardi ostenta corpo de biquíni em praia na Arábia Saudita

Nesta segunda-feira (13), Bruna Biancardi aproveitou o clima quente para curtir uma praia na Arábia Saudita. A influenciadora passou o Dia das Mães no país.

Nos Stories do Instagram, a morena ostentou o corpo sarado com um biquíni preto e exibiu as curvas diante da paisagem paradisíaca.

Hospedada em um hotel de luxo, a mãe de Mavie também posou com a filha e se declarou. "Amor da minha vida todinha.. Sua alegria contagia", escreveu ela.

Bruna Biancardi levou Mavie para a Arábia Saudita para passar alguns dias com o pai, Neymar Jr. O jogador voltou ao time Al-Hilal, porém sem o retorno aos campos.

Bruna Biancardi ostenta corpo de biquíni em praia na Arábia Saudita Reprodução/Instagram Bruna Biancardi ostenta corpo de biquíni em praia na Arábia Saudita Reprodução/Instagram Bruna Biancardi ostenta corpo de biquíni em praia na Arábia Saudita Reprodução/Instagram Bruna Biancardi ostenta corpo de biquíni em praia na Arábia Saudita Reprodução/Instagram Bruna Biancardi ostenta corpo de biquíni em praia na Arábia Saudita Reprodução/Instagram





+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp