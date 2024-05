Reprodução Instagram Gracyanne e Belo

A dançarina e influenciadora fitness Gracyanne Barbosa , de 40 anos, abriu o jogo sobre o término conturbado do relacionamento dela com o músico Belo , de 50. Além de chorar ao citar o ex-companheiro, ela relembrou de uma época em que foi "proibida" de engravidar por ter assinado contrato com uma marca. As declarações foram dadas ao videocast "PodCats" no YouTube.





"Tive um contrato muito grande com uma marca, que não vale a pena falar qual o nome, que tinha essa exigência de que eu não podia engravidar. Na época, eu precisava financeiramente. Hoje eu não assinaria porque acho que sua vida pessoal é só sua”, comentou a ex-dançarina do Tchakabum .

Afastamento

Mesmo tendo o sonho de experienciar a maternidade, Gracyanne não teve filhos enquanto ainda era casada com Belo. A influenciadora entregou que a crise no relacionamento começou ainda no ano passado. Segundo ela, a rotina corrida fez com que eles se afastassem.





"Sempre fui uma pessoa muito orgulhosa, que não pede nada para ninguém, tudo que tem que resolver, eu resolvo, inclusive em casa. Ele [Belo] estava se afastando, não acredito que foi por falta de amor. A relação vai se desgastando mesmo. Muita gente morando em casa e, às vezes, ao invés de conversar coisas nossas, a gente estava resolvendo problemas dos outros”, destacou.





"Eu fui errada. Não demonstrei o que eu precisava. Por mais que a mulher seja forte, que ela seja poderosa e empoderada, tem hora que a gente quer um abraço. Queria que ele falasse: ‘Relaxa, amor, eu estou aqui’. Não aconteceu", continuou Barbosa .





Traição

Acusada de ter traído Belo com o personal trainer Gilson Oliveira , Gracyanne comenta que era amiga e não aluna do profissional. A influencer ainda diz que se envolveu com ele durante uma fase conturbada no casamento. "Ele não era meu personal. Ele era meu amigo na academia e foi um momento de carência, eu precisava de um cuidado. Como a gente estava brigado, acho que ele [Belo] também conheceu outras pessoas", detalhou.





Para ela, no entanto, o caso extraconjugal não foi uma traição . "As pessoas falam que foi traição, mas para mim e para ele não foi. A gente conversou sobre isso. Acho que foi errado, porque eu ainda estava casada. Me arrependo muito, não teria feito. Mesmo estando brigados, eu o magoei", argumentou.





Reconciliação?

Mesmo com supostas traições sendo expostas de ambos os lados , Barbosa não descarta uma reconciliação com o ex , mas ressalta que a decisão não depende apenas dela. "Eu amo o Belo, ele é o homem da minha vida, se eu pudesse voltar atrás, eu faria tudo diferente, acho que meu amor nunca vai acabar, mas ainda assim eu posso viver sem ele", concluiu.





