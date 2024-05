Reprodução Gracyanne justifica após tomar atitude contra Belo: 'Preciso me curar'

A influenciadora Gracyanne Barbosa se pronunciou nesta segunda-feira (6) após internautas perceberem que ela deixou de seguir o cantor Belo no Instagram. A modelo fitness revelou que tomou a atitude de afastar-se do ex-marido para conseguir se curar emocionalmente.

No último domingo (5), internautas divulgaram nas redes sociais que Gracyanne já não aparecia na lista de seguidores do pagodeiro. Com o objetivo de esclarecer, Barbosa se manifestou nos Stories.

"Passando aqui rapidinho para dar uma satisfação para vocês. Muita gente me questionou por que eu deixei de seguir o Belo. Não é nada contra ele, não é nada com ele, é comigo. É uma escolha que eu fiz porque não quero ficar vendo, porque dói. No momento, acho que eu preciso me curar", falou a influenciadora.

A modelo fitness também pediu aos fãs para não tirarem conclusões precipitadas e afirmou que ainda sente carinho pelo vocalista do Soweto.

"Não julguem antes de saber. Estou fazendo isso para me proteger um pouco, é isso. Não muda nada o que eu sinto por ele, a admiração que eu tenho e tudo mais. É por mim mesma. Não julguem tanto, sou um ser humano. Pareço uma mulher super forte, todo mundo me vê como forte, mas às vezes eu só quero um abraço e o que todo mundo quer: carinho", completou.

