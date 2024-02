Reprodução/Youtube 07.02.2024 Gracyanne Barbosa em entrevista ao Pod Delas





Em entrevista ao podcast Pod Delas nesta quarta-feira (7), apresentado por Boo Unzueta e Tata Estaniecki, a ex-dançarina do grupo Tchakabum refletiu acerca dos momentos de dificuldades financeiras no começo da trajetória profissional.





Com dois empregos e uma faculdade de direito, a esposa do cantor Belo contou que trocou uma de suas ocupações para ir à academia, iniciando, assim, a rotina no meio. "Já entreguei marmita e, durante uns sete anos, eu limpava a academia de um clube para treinar lá", relatou.







A condição social da artista melhorou ao entrar no Tchakabum, grupo musical dos anos 90 e conhecido por sucessos como "Onda Onda (Olha a Onda)". A partir disso, a vida financeira de Gracyanne deu os primeiros indícios de melhora.





"Eu estava com o aluguel super atrasado e ele [o empresário do Tchakabum] falou que era 100 cada programa. Nunca tinha visto a música, não conhecia o grupo e no hotel o dançarino do grupo me ensinou a coreografia durante a noite toda.", revelou.





"Hoje quero aproveitar a vida. Eu não tive essa fase de sair com as amigas, sempre trabalhei. Fazia faculdade, não passei por esse momento de tomar um drink", concluiu a musa fitness.

