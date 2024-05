Reprodução/Instagram Empresária, modelo e já foi presa: conheça suposta amante de Belo

O casamento de Belo e Gracyanne Barbosa ganhou mais um capítulo nesta segunda-feira (6). O cantor foi acusado de traição enquanto ainda era casado com a influenciadora. Segundo o portal Leo Dias, ele se envolveu com Rayane Figliuzzi, de 26 anos.

A jovem é empresária, atriz e modelo. Dona de um loja de biquínis, ela possui um perfil nas redes sociais com mais de 100 mil seguidores.





Entre 2016 e 2017, Rayane estudava atuação na escola do diretor Wolf Maya e chegou a aparecer nas colunas sociais. Além disso, ela estrelou o videoclipe de Aquela Mina, de MC Mateus.

A atriz também já foi apontada como affair de Saulo Poncio.

Em 2021, Rayane foi presa no Rio de Janeiro por estelionato. De acordo com o G1, ela foi denunciada pelo MP de Santa Catarina, acusada de colaborar com uma quadrilha especializada em aplicar golpes.

