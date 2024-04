Reprodução Quem é Gilson, personal com quem Gracyanne Barbosa traiu Belo?

Após 16 anos de união, Gracyanne Barbosa confirmou o fim do casamento com o cantor Belo nesta quinta-feira (18). A influenciadora fitness assumiu o desgaste do relacionamento e confessou ter traído o artista com um personal trainer da academia.

Quem é Gilson, pivô da separação de Gracyanne e Belo?

Alheio ao mundo das celebridades, Gilson é personal trainer e compartilha a rotina diária de musculação com os 3 mil seguidores do Instagram. Além de auxiliar alunos, como o caso de Gracyanne, o atleta também participa de competições de bodybuilding.

Na rede social, Gilson registra passeios pelo Rio de Janeiro, fotos na praia e publicações em que o corpo tonificado ganha foco. Uma postagem em especial chama a atenção, trata-se do vídeo dele auxiliando o treino de Gracyanne Barbosa.

"Treinão de ombro com a melhor, Gracyanne Barbosa! Só ela não faz cara de desespero", dedicou na legenda.





O caso de infidelidade veio à tona nesta quinta-feira (18), após surgirem rumores de que o casamento da influenciadora fitness com o cantor Belo teria chegado ao fim. A situação foi confirmada pela assessoria de Belo ao iG Gente.

Mais cedo, Gracyanne Barbosa também manifestou-se sobre o desgaste do relacionamento e assumiu ter traído o pagodeiro, com quem estava há 16 anos junto.

"Não estou mais [com o rapaz], já estive [...] Nossa relação já estava bem ruim há algum tempo. Estávamos decididos a separar, já estava muito ruim, nossa relação não envolve um casal, envolve muitas pessoas, são coisas de família, escritório, empresário, quinhentas pessoas dando palpite", lamentou, em entrevista ao apresentador do SBT Leo Dias.

"Hoje estou sozinha, uma separação não é fácil, para resolver que é muito conturbada, financeiramente a gente nunca conseguiu se organizar, meu foco agora é me organizar, e não vou falar que eu não quero voltar, eu amo o Belo, ele é o homem da minha vida, mas hoje não sei se a gente tem um futuro. Eu sei que eu o magoei demais, mas hoje me arrependo", afirmou.

De acordo com o jornalista Lucas Pasin, Belo e Gracyanne estão separados há 8 meses, embora ainda morem na mesma casa. O próximo passo do pagodeiro será buscar uma casa para morar sozinho. A cidade preferida do cantor para vivenciar a nova fase é o Rio de Janeiro.