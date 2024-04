Reprodução O personal trainer Gilson de Oliveira se pronunciou sobre caso em entrevista no YouTube

Personal apontado como pivô do fim do casamento de Belo e Gracyanne Barbosa, Gilson Oliveira contou qual foi a reação da musa fitness ao saber sobre a demissão dele da academia onde trabalhava e onde os dois se conheceram, segundo ele, o fato ocorreu a pedido do empresário do pagodeiro.



“Ela ficou muito preocupada pelo fato de eu ser um cara que ajuda em casa, tenho dois irmãos especiais. Ela sabia da importância que o trabalho tem para mim. E acredito que ela tenha ficado muito chateada no momento, por achar que a responsável pela minha demissão fosse ela. Quando pediram para eu me afastar da academia, falaram que era para que o assunto não se espalhasse como um escândalo”, disse Gilson em uma entrevista para o canal do advogado Joabs Sobrinho, no YouTube.



De acordo com o advogado, Belo mandou que o empresário fosse até à academia pedir pela demissão de Gilson.

"O Belo fez pressão, o empresário foi lá e pediu a cabeça de Gilson, que foi demitido", disse o advogado, informando que seu cliente se afastou de Gracyanne a partir daí. "Ele nunca foi personal dela. Isso tudo foi uma covardia", afirmou Joabs Sobrinho.

O advogado explicou que Gilson acreditava que Gracyanne não estivesse mais casada com o cantor durante o período em que se envolveram, o que ocorreu entre os meses de fevereiro e agosto do ano passado, segundo o personal.

"Ela (Gracyanne) sempre deixava isso transparecer: de que o casamento com Belo não ia bem e que ela estava como uma pessoa livre e feliz por ter conhecido o Gilson. E por ele ter a mesma característica física e gostar de malhar pesado, ela começou a se interessar e a se envolver", completou Joabs Sobrinho.

O advogado disse ainda que a imagem de seu cliente ficou prejudicada com toda a polêmica. "Ele ficou com uma fama horrorosa. Acabou de se formar na faculdade, tem dois irmãos deficientes. Está passando um perrengue danado em casa. Ele é um trabalhador e está sofrendo um montão de ataques. Tudo o que foi colocado foi para justificar o término de um casamento. E ele foi o bode expiatório".

