Reprodução Viih Tube e Eliezer com Lua di Felice

Convidados do "Mais Você" desta segunda-feira (29), Eliezer e Viih Tube revelaram que estão esperando o segundo bebê fruto da relação. O casal começou a se relacionar após o "Big Brother Brasil 2022" e tem como primogênita a pequena Lua di Felice, de um ano .







A revelação foi feita por Lua . A bebê surgiu no programa de Ana Maria Braga com uma blusa estampada com a frase: "Promovida a irmã mais velha". A titular do matinal, assim como Louro Mané, felicitaram a família dos influenciadores e ex-BBBs.

Ownnn! Promovida a irmã mais velha!!! Viih Tube e Eliezer acabam de anunciar no #MaisVocê , que eles estão esperando o segundo filho! Será que agora depois da Lua, vem o Sol ou a Estrela?! 😁 Muito amor e saúde pra essa família! (📹 @tvglobo ) pic.twitter.com/pe32uHpKye — Hugo Gloss (@HugoGloss) April 29, 2024





"A gente estava querendo [engravidar de novo] desde que a Lua nasceu. Só estávamos respeitando meu corpo. Precisou de um tempinho, demorou muito. Meu corpo não foi igual o de muitas mães que voltam rápido [ao normal]", explicou Viih, que teve Lua em abril de 2023 .





A youtuber afirmou que desapegou das pressões estéticas para que o corpo se reestabelecesse após ter dado à luz . "Na hora que desapeguei da estética e só continuei saudável e comendo bem, com a cabeça boa, foi voltando. Foi o tempo do corpo mesmo".





Viih ainda disse que amamentou, mas que isso não influenciou no emagrecimento dela. Ela e Eliezer já haviam admitido publicamente o desejo de expandir a família . Além dos filhos biológicos, o casal também pretende adotar .





