Eliezer começou a segunda-feira (26) pronto para recomeçar. Isso porque ele e Viih Tube, que estão construindo uma mansão para morarem com a filha Lua di Felice, de 11 meses, deram início ao processo de mudança para a casa nova.

Nas redes sociais, o influenciador digital mostrou um caminhão de mudanças em frente à casa atual e comemorou mais uma etapa concluída. "É miragem ou está acontecendo, mesmo?", brincou.







Em seguida, ele mostrou a casa sendo empacotada enquanto segurava a filha nos braços. No vídeo, é possível ver os brinquedos da pequena e outros itens do casal sendo colocados em caixas de mudança.

A mansão comprada pelo casal de influenciadores fica na região metropolitana de São Paulo, no mesmo condomínio onde mora Bianca Andrade. A casa está sendo construída desde antes do nascimento de Lua, há quase um ano.





Com direito a quatro suítes, seis banheiros, piscina, sauna, sala de cinema e uma extensa área de lazer, a nova casa de Viih Tube e Eliezer ganhará uma mega reforma para se enquadrar às exigências do casal.

"A mudança está acontecendo. Deixe aqui o seu amém, até que enfim. Finalmente", escreveu Eliezer. "Eu estou aqui no quarto arrumando as minhas coisas. Olha o tamanho desse closet e qual é a minha parte", disse ele, que mostrou uma parque pequena dentro do closet, mas foi desmentido pela funcionária. "Para de mentir", brincou.

O imóvel conta com espaços como bar, spa, salão de beleza, lago, sala de lareira, cinema, brinquedoteca e deck com uma banheira hidromassagem. Viih e o marido já mostraram o projeto 3D da casa, que fica rodeada pela natureza. A mansão custou R$ 8,5 milhões ao casal.

Em vídeo publicado pela influenciadora recentemente, ela revelou o desejo de ter uma horta, para plantar ao lado da filha. "Já temos o espaço da horta para plantar. A ex-moradora tirou tudo, mas iremos replantar".

Viih Tube criará o quarto da herdeira do zero, com direito a brinquedoteca e closet. A previsão de mudança está marcada para dezembro. A casa foi construída no mesmo condomínio da mansão de Bianca Andrade. No entanto, a mansão do casal fica no final de uma rua, portanto, ela não tem vizinhos.

