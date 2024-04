Reprodução Viih Tube desabafa e revela estar tentado engravidar há meses

A influenciadora Viih Tube publicou um vídeo neste sábado (6), revelando aos seguidores a jornada de tentativas de engravidar novamente. A ex-BBB de 23 anos já é mãe de Lua Di Felice, de quase 1 ano, fruto do relacionamento com o influenciador Eliezer.

Através das redes sociais, Viih Tube compartilhou o compilado que mostra ela fazendo testes de gravidez desde dezembro.

"É… Três meses tentando é pouco ou muito? Ainda sou nova nisso, não sei! Mas oficialmente me tornei uma tentante! Quem diria, depois do susto que o positivo já me deu, hoje eu torcer todo mês por ele!", desabafou.

Na primeira cena, Viih Tube aparece ansiosa enquanto aguarda o resultado do teste. "Eu pedi um presente de Natal para o Papai Noel. Falei que quero que a família aumente, quero um filho ou uma filha." Ao final, ela lamenta o negativo: "Queria estar grávida".

No mês seguinte, a influenciadora também se decepcionou com o resultado. "Nenhum risquinho, nada." Em fevereiro, ela relatou sentir tonturas e pressão na barriga. "Quando fiquei grávida da Lua senti igual. Minhas esperanças nunca acabam". Entretanto, o teste deu negativo novamente.

Nos comentários da publicação, o companheiro Eliezer adicionou ao relato. "'Amo eu acho que to grávida' devo ter escutado umas 23787651 vezes kkkkkkkkkkkkkkkkkkkk", escreveu o influenciador.

A ex-BBB Gabi Martins também mostrou apoio a Viih Tube. "No tempo de Deus ❤ logo logo vai vir mais um neném gostoso pra gente babar", confortou.

