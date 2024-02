Reprodução/Globo Ana Maria Braga reaparece no Mais Você após faltar: 'Um piriri qualquer'

Ana Maria Braga fez uma aparição especial no Mais Você desta sexta-feira (9). Afastada nos últimos dias para cuidar de um problema intestinal , a apresentadora apareceu em clima de Carnaval e tranquilizou os fãs.

A comunicadora usou uma fantasia inspirada na Globeleza direto da sua casa, atualizou o seu estado de saúde e anunciou as férias da próxima semana.





"Todo mundo pensou que um piriri qualquer fosse me tirar assim. Eu estava de olho em vocês. Eu resolvi que vocês estavam tão legais nesta semana e falei: eu não vou lá só na sexta-feira para atrapalhar esse pessoal. Estou com a minha mala pronta", disse ela.

Na sequência, Ana Maria mandou um recado para o público. "Queria agradecer pelo carinho. Eu estou ótima. Na verdade, eu fui me preparar para sair de férias. Estou bem de saúde, fiz um checkup. Estou pronta para ir viajar. Logo, logo estou de volta. As minhas férias passam muito rápido. Fiquem bem", completou.

Além disso, a apresentadora falou da ausência do parceiro de bancada, Louro Mané, que está em Recife. "O Louro, na verdade, pediu uns dias de folga. Ele estava querendo dar uma passeada", explicou.

