Viih Tube e Eliezer anunciaram o nascimento de Lua, primeira filha do casal de ex-BBBs. A informação foi confirmada nesta quinta-feira (13) nas redes sociais, onde os influenciadores informaram que a bebê nasceu no último domingo, 9 de abril.



"Assim que nasci, todos se emocionaram com meu primeiro encontro com a mamãe e o papai, fui direto para o colo da mamãe, já mamei e depois me acalmei com a voz do meu apaixonado papai, que até cortou o meu cordão. E me aguardem, porque sou ariana. Aos pouquinhos vou conhecendo mais meus titios e titias aqui, tudo no tempo da mamãe", afirmou uma publicação feita por Viih e Eliezer no Instagram.



Nos cliques divulgados, o casal aparece segurando a bebê ainda no hospital e exibindo uma arte feita com a placenta e o pézinho de Lua. Confira abaixo:





Os ex-participantes do "BBB 21" e "BBB 22" já haviam comunicado a decisão de não informar aos seguidores o nascimento de Lua na data exata da chegada da filha. "Quero conseguir ter mais privacidade, não correr o risco de ter paparazzi na maternidade, até porque se tiver não quero atender. Quero ter um momento com a minha família", explicou Viih anteriormente nos stories do Instagram.





A gravidez da influenciadora contou com alguns momentos marcantes que repercutiram na web, do chá revelação com o tema do "Big Brother Brasil" ao casal oficializando a união em um casamento civil recentemente. Viih Tube também aproveitou a reta final da gestação para mostrar o corpo em um vídeo e normalizar as mudanças que passou na gravidez.





Além do sucesso de Viih e Eliezer nas redes, Lua já apresentava um perfil de sucesso no Instagram antes mesmo de nascer. A página "Pequena Lua" ultrapassou a marca de 1 milhão de seguidores antes do parto, reunindo postagens do casal ao longo dos últimos meses.





