Reprodução/TV Globo Viih Tube desabafa ao falar dos ataques à filha: 'Dinheiro para bariátrica'

Viih Tube e Eliezer falaram ao Fantástico sobre os ataques que a filha, Lua, de sete meses, vem sofrendo nas redes sociais por conta do peso da bebê.

Os ex-BBBs revelaram que os comentários começaram quando a menina tinha apenas três meses. Os pais explicaram que agora a situação está "fora de controle".





"As pessoas não estão preocupadas com a saúde da Lua. Elas querem atacar. De 'cheinha' foi para 'gorda', que foi para 'obesa' e depois 'doente'. Disseram que ela 'iria explodir'", disse Eli.

"Eu exponho a minha vida desde que me conheço por gente. Estamos compartilhando momentos felizes da nossa família", comentou a influenciadora.

O casal afirmou que pensou em deixar de mostrar Lua nas redes sociais. "Tivemos essa conversa. Eu expus muito a minha gravidez, e não me arrependo de forma alguma porque ajudei inúmeras mães. Quando a Lua nasceu, a gente conseguiu não contar sobre isso por uma semana. [...] Mas não me arrependo [da exposição da Lua]. Não acho que a culpa disso foi a decisão de escolher mostrar a nossa família".

"Um comentário que me pegou muito foi: 'Já tem R$ 1 milhão na conta, dá para fazer várias bariátricas quando crescer'", relembrou Eliezer.

Viih contou que o ocorrido está causando sofrimento para a família. "No travesseiro, ele [Eliezer] só chora. E chora de chorar mesmo, de perder o fôlego, porque ele sente que não tem o que fazer. É isso que me toca, não conseguir proteger não só a minha família, mas a minha família", declarou.

Os influenciadores ressaltaram que a situação vai para a Justiça. "A internet não é uma terra sem lei. É preciso responsabilizar cada indivíduo pelos atos cometidos. Um único comentário agride muitas pessoas, não podemos tolerar", disse o advogado do casal, Pedro Mansur.

"Sinceramente, acho que as pessoas só vão começar a sentir quando mexer com o bolso delas. Se processou, vai ter que pagar", concluiu Viih.

