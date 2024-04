Reprodução/Globo BBB 24: Ana Maria Braga quebra protocolo e encontra Davi

Nesta quarta-feira (17) Ana Maria Braga quebrou o protocolo para se encontrar com Davi, campeão do BBB 24.

A apresentadora viajou para os Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, para fazer o famoso café da manhã, desta vez, com o vencedor.

🚨VEJA: Chamada do Davi para o ‘Mais Você’. Ele será o único a ser entrevistado pessoalmente por Ana Maria Braga, que viajou até o Rio só para isso. #BBB24 pic.twitter.com/rWrDTZINDE — CHOQUEI (@choquei) April 17, 2024





gravíssimo: não ressuscitaram a Casa de Cristal da Ana Maria Braga e ela vai tomar café com os finalistas na casa do 'É de Casa'... tistreza #MaisVocê #BBB24 pic.twitter.com/xmOltsos3V — nico no #BBB24 👁️‍🗨️ (@niconatv) April 17, 2024





Vale lembrar que a veterana comanda o Mais Você de São Paulo ao lado do colega de bancada, Louro Mané.

Os outros participantes foram recebidos pela apresentadora de forma virtual e alguns até foram entrevistados pelos substitutos, Talitha Morete e Fabrício Battaglini.

