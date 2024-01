Reprodução/Instagram Viih Tube mostra corpo real na web





A influenciadora Viih Tube mostrou aos seguidores no Instagram o corpo real e sem filtros como incentivo a novas mudanças e promessa de ano novo, nesta terça-feira, (02).

Na foto, ela aparceia de top e calcinha mostrando o corpo. "Vocês também fazem foto do corpo de vocês no dia 01 de janeiro com a promessa de que esse que esse ano vai?", disse ela por meio dos stories.

Neste sábado, (30), a youtuber publicou um vídeo onde mostrava como ela e o marido, Elizer, passaram o ano novo em anos passados e como passam hoje, com a nova rotina de maternidade da filha, Lua Di Felice. "Que bom. Que curtiram todas as fases!!!", disse uma fã, "Um dia deixamos de ser jovens, pra ser pais e responsáveis", comentou outra, "Duas fases maravilhosas, e você se entrega nas duas", falou uma internauta.