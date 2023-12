Reprodução/Instagram Viih Tube e Lua





Viih Tube, uma das maiores influenciadoras do Brasil, com mais de 30 milhões de seguidores nas redes sociais, conversou com esta coluna e deu detalhes da vida como mãe de primeira viagem, do casamento com o influenciador e ex-BBB Eliezer, da vontade de ter mais filhos, entre outros assuntos.

Na entrevista, a influenciadora refletiu sobre a maternidade. "Tem que abrir mão de muita coisa para poder ser uma boa mãe", afirmou. Apesar dos desafios, a jovem pretende ter mais filhos logo e explicou o motivo da pressa. "Para poder estar próximo à Lua", disse ela, que também revelou o desejo de adotar. "Queremos três no total".

Confira a entrevista completa:



Agora que você já sabe como é ser mãe, o que mudou na vida da Vitória mulher?

Tudo mudou na minha vida, a forma de valorizar minha vida, a forma de valorizar onde estou, valorizar meu trabalho, minha família; tudo mudou desde então.

Você quer ter mais filhos e em quanto tempo?

Quero sim ter mais filhos e logo. Mais para frente, tenho o desejo de adotar uma criança também, ter três filhos no total.

E o Eli, como é a relação de vocês agora que os dois são pais?

A nossa relação nos uniu ainda mais com a gravidez e o casamento. Hoje vemos a nossa família com o mesmo foco, o mesmo ideal. Somos muito unidos quanto a isso.

Você acha que a Lua vai seguir a mesma carreira dos pais?

Hoje é impossível saber o que a Lua vai querer ser quando crescer. Claro que, quando se tem dois pais famosos, pode sim influenciar. O principal ela sempre vai ter que é o amor e apoio total de nós. O importante é ela ser feliz e realizada na profissão.

Qual a melhor e pior parte de ser mãe?

A melhor parte é o amor que sentimos pelo ser humano que saiu de dentro de você, saber que ele pode sempre contar com você, que terá seu apoio sempre. Não existe a pior parte, existe você se privar de certas coisas que não pode fazer por ter que estar presente na vida do filho pequeno. Perdemos a nossa individualidade e deixamos de fazer muitas coisas que gostaríamos, então você tem que abrir mão de muita coisa para ser uma boa mãe desde cedo na educação de uma criança.

O que gostaria de ter feito antes de casar e ter dado à luz à Lua?

Ah, com certeza o que eu queria ter feito era a casa antes da Lua nascer. Fazer obra, cuidar de filho dá muito trabalho, e se você não tem um parceiro que esteja com você no mesmo foco, fica mais difícil. Isso o Eli faz com muito amor e dedicação.

Qual é o seu próximo objetivo a atingir?

É investir na minha própria marca, a Baby Tube, onde eu chamo de Família Tube, que é minha equipe e do Eli. Tenho uma equipe incrível que me ajuda muito, e nosso foco é fazer ela crescer cada dia mais.

Você teve medo no início, quando a Lua nasceu?

Sim, tive muito medo no início quando a Lua nasceu, quando a peguei pela primeira vez no colo. É normal esse medo, onde fui perdendo com quase um mês após.

Você e o Eli já conseguem ter um tempo para vocês dois se curtirem?



Sim, conseguimos administrar isso hoje. No início era mais difícil, mas hoje conseguimos determinar um tempo só para nós dois.

Já aconteceu de você e o Eli estarem no "rala e rola" e a Lua acordar chorando bem na 'hora H'?

(Risos) Não, nunca tivemos esse problema ainda. Por enquanto, está tudo tranquilo quanto a isso (risos) .

Qual conselho você pode dar para quem é jovem e vai ser mãe pela primeira vez?

O conselho que posso dar para mães novas é: siga seu instinto. Você vai ouvir muitas opiniões, mas siga seu instinto.

A Lua fez 8 meses de vida, e você tem feito o "mesversário" todo mês. Como será a festa de um ano? Pode dar um spoiler.

Será uma festa de três dias, será a "Farofa da Lua". Queremos os convidados interagindo, as crianças curtindo, onde terá muita atividade para crianças, com monitores, piscinas e atividades para crianças não vai faltar. Elas também precisam ter seu tempo de curtir, comer e descansar. Mas será voltada totalmente para as crianças.

E quando a Lua entender quem são os pais dela, que vocês são famosos e conhecidos, você acha que ela vai saber lidar com essa situação de ter pais famosos?

Isso vai ser com o tempo. Hoje é muito cedo, mas com certeza ela saberá entender e conviver com tudo isso. Estamos preparando ela desde cedo para que saiba lidar com isso.

E quais são os próximos projetos? Será que vem por aí uma web série vida real tipo a Família Tube? (risos)

Não, hoje não tenho esse projeto de criar nada nesse sentido, pois além de trabalhoso, toma muito tempo. Hoje meu foco é cuidar da Lua e fazer o meu melhor.

O Eli é um paizão, como nós vemos pelas redes sociais. O que você tem a falar dele como marido e como pai?

Ele é um cara exemplar, um pai paciente, um marido presente. Ele é um homem sensacional como homem e como pai.

Para finalizar, quando você pretende ter outro filho, já tem previsão?

Como disse anteriormente, logo logo, creio que virá, pois quero ter mais um filho logo para poder estar próximo à Lua.

