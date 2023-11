Reprodução Instagram - 28.11.2023 Viviane Araujo e o filho Joaquim na escola de samba Salgueiro

Conhecida pela trajetória como rainha de bateria da escola de samba Salgueiro, do Rio de Janeiro, Viviane Araujo surpreendeu os seguidores ao levar, nesta segunda-feira (27), o filho Joaquim , de 1 ano, pela primeira vez à quadra.







Mãe e filho participaram da gravação da vinheta do Carnaval 2024, promovida pela Rede Globo . O look escolhido por Viviane Araujo foi uma segunda pele transparente, brilhante e avermelhada.







A atriz já havia usado a peça em outra ocasião, em um ensaio que ocorreu em outubro. Por isso, ela brincou com a repetição da roupa. “Quando a gente ama o look, a gente usa de novo”, brincou ela através das redes sociais.







Trajado com uma camiseta que leva o nome da escola Salgueiro , Joaquim se divertiu na gravação e encantou os seguidores tocando o instrumento bumbo. Ele é fruto do casamento de Viviane Araujo e Guilherme Militão.







No Carnaval 2024 , a escola de samba Salgueiro defenderá a temática Hutukara. A escolha do tema vem de encontro à conscientização sobre a preservação ambiental e respeito aos povos originários, com destaque para Amazônia e os Yanomami.

