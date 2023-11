Reprodução/Instagram Fã é assaltada após show de Taylor Swift e ladrão manda as fotos do evento

Uma fã de Taylor Swift usou a conta do X, antigo Twitter, para contar a situação que passou um dia após a apresentação da cantora em São Paulo e viralizou.

A internauta contou que foi assaltada sem ter publicado nenhuma foto do show nas redes sociais, porém acabou conseguindo contatar o assaltante.





Em prints da conversa, ela afirma que pagaria para ter o celular de volta e, sem resposta, ela pede para o criminoso mandar pelo menos as fotos que tirou durante o evento.

Eis que o assaltante entregou todas as imagens do aparelho para a vítima. "Ele parou de andar com a bike que me assaltou pra mandar na hora mais de 110 fotos da The Eras, até as da Sabrina", contou ela.

Ele parou de andar com a bike que me assaltou pra mandar na hora mais de 110 fotos da The Eras, até as da Sabrina kkkkjj — Lore (@loreseverino) November 27, 2023





Nos comentários, outros internautas se surpreenderam com a atitude do ladrão e tentaram tirar piadas da situação.

E ainda falam que não existe amor em SP — Van Garcia (@blogvangarcia) November 27, 2023









ele podia ter colocado no drive né



pelo whats a qualidade fica ruim — Mai Purper (@maipurper) November 27, 2023









furto com responsabilidade afetiva pic.twitter.com/jDnZg9sS9S — Lucas 🦇 (@vlucasrocha) November 27, 2023





sem celular, sim. Sem memórias, jamais. — Keilla Caroliny Roy | @doisamigosindicam (@Keiluxa) November 27, 2023









